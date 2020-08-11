كودلو: اتفاق التجارة مع الصين على ما يرام.. و بكين ما زالت تشتري بضائع أمريكية

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الثلاثاء، أن الصين تواصل شراء بضائع أمريكية، خاصة السلع الأولية، في ظل اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعته الولايات المتحدة والصين في كانون الثاني/يناير الماضي، على الرغم من تزايد التوتر بين البلدين بشأن هونج كونج وقضايا أخرى.

وعما إذا كان تدهور الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم على جبهات أخرى قد ينتج عنه إلقاء اتفاق التجارة من النافذة، أجاب كودلو قائلًا:“لا،لا.“

وأبلغ الصحفيين في البيت الأبيض ”المجال الوحيد الذي نتواصل فيه هو التجارة… وهو على ما يرام في الوقت الحالي“.