"سامبا المالية" تحصل على ترخيص لفتح فرع في مركز دبي المالي‎

قالت مجموعة ”سامبا المالية“، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على ترخيص لتشغيل فرع في مركز دبي المالي العالمي.

وأعلنت المجموعة في إفصاح للبورصة حصولها على ”ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة؛ لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق“.

وتدير ”سامبا“ فرعا في دبي حصل على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي منذ عام 2008.

وقال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، في يونيو/حزيران، إنه أبرم اتفاقا مبدئيا مع ”سامبا“ لتأسيس كيان مشترك.

ويدير البنك الأهلي التجاري فرعا في مركز دبي المالي العالمي يحمل اسم البنك الأهلي التجاري كابيتال، يقوم من خلاله بترتيبات ويعطي توصيات بشأن الائتمان، ويدير أصولا ويرتب صفقات استثمارية إلى جانب خدمات أخرى.