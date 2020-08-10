"أمازون" تعيد طرح جهازها اللوحي Fire HD بأقل سعر

عرضت ”أمازون“ جهاز Amazon Fire HD للبيع مرة أخرى بأقل سعر على الإطلاق، حيث يبدأ من 60 دولارًا فقط، وهو سعر مناسب للباحثين عن جهاز ترفيهي أو قارئ إلكتروني رخيص.

وعلى الرغم من أن Fire HD 8 لا يقدم تطبيقات ”غوغل“، إلا أنه يمتلك العديد من المزايا المتمثلة في دعم Alexa ومنفذ USB-C يسمح بشحن أسرع ولديه تصميم جيد، وسعة تخزين تبلغ 32 غيغابايت أو 64 غيغابايت قابلة للزيادة.

ويمتلك الجهاز اللوحي أيضًا، شاشة بحجم 1280 × 800، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت، وبطارية بسعة 4.850 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة لجهاز Fire HD 8 Plus الذي يباع بسعر 80 دولارًا، فلديه ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 إلى 3 غيغابايت وشاحن سريع 9 وات.

ويتوفر Fire HD 8 بأربعة ألوان، هي الأسود والوردي والأزرق والأبيض، بينما يتوفر Fire HD 8 Plus باللون الأسود فقط.