"توشيبا" تودع سوق الكمبيوتر المحمول إلى الأبد

قريبًا سيصبح كمبيوتر توشيبا المحمول مادة لهواة جمع الأشياء القديمة، بعدما اتخذت الشركة اليابانية، التي بدأت تصنيع تلك الأجهزة عام 1985، قرارًا بالتخلص من أصولها ببطء، بما في ذلك قطاع أجهزة الكمبيوتر.

وبحسب موقع tomshardware، أكد بيان صحفي صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن توشيبا تخلت نهائيًا وبشكل رسمي عن تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول.

وبدأت توشيبا في الخروج من سوق أجهزة الكمبيوتر في وقت مبكر من عام 2018، عندما باعت معظم أعمالها (ما يزيد قليلًا عن 80%) إلى شركة شارب مقابل 36 مليون دولار، مدفوعة بمشاكلها الإنتاجية والتسويقية، بالإضافة إلى فضيحة وستنغهاوس إلكتريك، وكانت لا تزال تحتفظ بملكية 19.9٪.

وفي 30 حزيران/يونيو الماضي، اشترت شارب النسبة المتبقية. وبهدف إعادة العلامة التجارية إلى سوق أجهزة الكمبيوتر؛ حصلت شارب من توشيبا على حقوق العلامات التجارية.