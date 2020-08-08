"تيك توك" تقاضي ترامب بعد قرار حظر التطبيق في الولايات المتحدة

قرر القائمون على تطبيق ”تيك توك“رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول 11 آب أغسطس، ردًا على الأمر التنفيذي الذي يحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

ووفقًا لمصدر لم يذكر اسمه كان منخرطًا بشكل مباشر في الدعوى، فإن ”تيك توك“ سيقدم دعوى قضائية فيدرالية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في المحكمة الجزائية الأمريكية في كاليفورنيا.

وقال المصدر إن ”تيك توك“ ستبرر دعواها بأن القرار الذي وقعه دونالد ترامب كان غير دستوري، لأنه لم يمنح الشركة فرصة للرد.

وأضاف أن الحظر بسبب الأمن القومي لا أساس له، وأنها مجرد تكهنات وتخمينات، وليس له نتائج واقعية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الدعوى القانونية المتوقع.

وبرر المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير قرار ترامب، قائلاً إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بحماية الشعب الأمريكي من جميع التهديدات الإلكترونية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية والصحة والسلامة العامة والأمن الوطني.

وتقول الإدارة الأمريكية إن الحكومة الصينية لديها القدرة على الحصول على معلومات المستخدمين التي يجمعها تطبيق تيك توك، وهو أمر تنفيه الشركة.