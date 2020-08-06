شركات نقل بحرية تحول سفنها إلى ميناء طرابلس بعد انفجار مرفأ بيروت

تحوّل شركات شحن بحري كبيرة سفن الحاويات إلى ميناء طرابلس الأصغر في لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت وأودى بحياة 145 شخصًا؛ تجنبا لوقف حركة التجارة الضرورية للبلاد.

ويعتمد لبنان، الذي يستورد معظم احتياجاته، على سفن الحاويات لتوريد شتى السلع، من شحنات المواد الغذائية المجمدة إلى الملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ولا يوجد موعد محدد بعد لإعادة فتح ميناء بيروت، مما يضغط على سلاسل الإمداد.

وأظهرت بيانات من منصة معلومات الشحن ”مارين ترافيك“ وصول ثلاث سفن حاويات إلى ميناء طرابلس خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تحويلها من بيروت، ومن المتوقع وصول سفينة حاويات أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس وأخرى يوم السبت المقبل.

وقالت شركة ”هاباج لويد“ الألمانية إنها تحوّل خدماتها إلى طرابلس، الذي يبعد عن العاصمة نحو 70 كيلومترا إلى الشمال، لإفراغ شحنة متجهة إلى بيروت.

وقال المتحدث باسم الشركة: إن ”لبنان يعتمد على الواردات والصادرات لتلبية احتياجاته، وسنحول خدماتنا إلى طرابلس، وهو ميناء أصغر“.

وأوضح أن مكتب الشركة في بيروت دُمر تماما، لكن لم يتأذَ أحد من الموظفين، مضيفًا أن ”الوصول إلى الميناء غير مسموح به حاليا، لذا لا نستطيع تحديد كم من حاوياتنا أصابه الضرر أو دُمر“.

وتُظهر بيانات الشحن أن القدرة الاستيعابية السنوية لميناء الحاويات في بيروت تبلغ في المتوسط ما يزيد قليلا على مليون وحدة مكافئة حجم 20 قدما، مقارنة بنحو 400 ألف وحدة لميناء طرابلس يمكن زيادتها إلى 600 ألف وبحد أقصى إلى 750 ألفا بتثبيت مزيد من الرافعات.

في حين قالت ”إيه.بي مولر ميرسك“ الدنماركية، إنها تعمل مع سلطات ميناء طرابلس لتمكين سفنها من الرسو هناك.

وتعرَّض مكتب ميرسك في بيروت لأضرار وأصيب ثلاثة من موظفيه بجروح طفيفة، ويجري تقييم الضرر الذي تعرضت له حاوياتها في الميناء.

بينما قالت ”إم.إس.سي“ السويسرية، إنها تعكف على وضع مسارات شحن بديلة تشمل التوقف في تركيا واليونان.

فيما قالت ”جارد“ للتأمين على السفن: ”بحسب مندوبينا، سيظل ميناء بيروت مغلقا لمدة 14 يوما على الأقل، يمكن تمديدها لحين ترميم منشآت الميناء“.

بدوره، قال الاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي يمثل البحارة، نقلا عن ممثليه في لبنان: إن ما لا يقل عن 12 من عمال الشحن والتفريغ و7 بحارة لقوا حتفهم في الميناء.