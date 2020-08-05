بعد مايكروسوفت.. آبل تدخل على خط شراء تيك توك

أكدت تقارير أن عملاق الاتصالات والتكنولوجيا الأمريكية شركة آبل، قد عبرت مؤخرًا عن اهتمامها بشراء منصة التواصل الاجتماعي الصينية لمشاركات الفيديو تيك توك، وفقًا لمراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي دان بريماك.

وأكد بريماك في تغريدة أن المعلومات حول نوايا آبل هذه وردت إليه مرارًا وتكرارًا من مصادر مختلفة، رغم عدم تأكيد أي شخص من داخل الشركة رسميًا لها، متابعا ”لاحظ أنه إذا استحوذت آبل على تيك توك، فقد تكون أكبر عملية شراء في تاريخ الشركة“.

وفي تغريدة أخرى، وصف بريماك اهتمام آبل بأنه ”جاد“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إن حكومة بلاده ستوقف خدمة منصة الفيديو الصينية تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تستحوذ عليها أي من الشركات الأمريكية بحلول 15 سبتمبر.

وقد تطور الوضع بهذه الطريقة بسبب العلاقات المتوترة بين حكومتي الولايات المتحدة والصين، كما أصبح معروفًا في وقت سابق، اهتمام مايكروسوفت بشراء التطبيق الصيني.

وليس من المعروف بعد كيف سيتم حل هذا الوضع، ولكن ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة ستكمل ما بدأته حتى النهاية، وما يؤيد ذلك هو سياستها تجاه شركة هواوي الصينية، التي فقدت في البداية القدرة على استخدام خدمات غوغل بأجهزتها، وهي الآن تواجه تمامًا صعوبات في توريد المعالجات للهواتف الذكية.