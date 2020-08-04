الرئيس الأمريكي يطالب بنسبة كبيرة من صفقة بيع "تيك توك"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحصول وزارة الخزانة الأمريكية على نسبة كبيرة من فوائد بيع تطبيق ”تيك توك“ الشهير المملوك لشركة ”بايت دانس“ الصينية إلى شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية.

وقال ترامب إنه ”طلب جزءا كبيرا من سعر الشراء في مكالمة هاتفية نهاية الأسبوع مع رئيس مايكروسوفت“، محذرا في الوقت نفسه من ”حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية، في الـ 15 من أيلول/سبتمبر المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق“.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ”يجب أن تحصل الولايات المتحدة على نسبة كبيرة جدا من هذا السعر“، مؤكدا أن ”السلطات الأمريكية هي التي تجعل الصفقة ممكنة، لذلك يجب أن تحصل على الفوائد في أي حال، سواء من الصين أو من شركة مايكروسوفت“.

وتتعرض ”بايت دانس“ لضغوط لبيع أعمالها في الولايات المتحدة بعد أن هدد ترامب بشن حملة على شركات التكنولوجيا الصينية، في حين اتهمت إدارة ترامب تطبيق ”تيك توك“ وآخرين بتقديم بيانات للحكومة الصينية والتجسس على المواطنين، وهو ما تنفيه بكين و“تيك توك“.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق، أنه لا يرى أي مانع أمام شراء شركة ”مايكروسوفت“ لتطبيق ”تيك توك“ الصيني لتدير أعماله في الولايات المتحدة، لكن ذلك يجب أن يحدث بحلول الـ 15 من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقبل ذلك هدد ترامب بحجب التطبيق الصيني، معتبرا أنه يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وزاد طلب الدفع إلى وزارة الخزانة الأمريكية من تعقيد المفاوضات؛ إذ أبرز الخبراء القانونيون أن مثل هذا الطلب للحصول على الموافقة التنظيمية على صفقة الاستحواذ سيكون غير تقليدي إلى حد كبير.