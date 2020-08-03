البيت الأبيض يشكك في علاقة "مايكروسوفت" بالصين وسط محادثات شراء "تيك توك"

قال مستشار بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن أي مشتر محتمل لـ ”تيك توك“ له أنشطة في الصين قد يكون مشكلة، وذلك في ظل تقارير عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس السماح لشركة أمريكية بشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين بدلا من حظره بشكل صريح.
وبسؤاله على شبكة ”فوكس نيوز“ بشأن تصريحات ”مايكروسوفت“ عن أنها تسعى للاستحواذ على الشركة، أشار مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو، إلى محرك ”مايكروسوفت“ البحثي بينج ومنصتها سكايب، قائلا: إنهما ”من العوامل المساعدة بشكل فعلي للرقابة والمتابعة والرصد من قبل الصين“.