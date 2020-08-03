البيت الأبيض يشكك في علاقة "مايكروسوفت" بالصين وسط محادثات شراء "تيك توك"

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال مستشار بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن أي مشتري محتمل لـ "تيك توك" له أنشطة في الصين قد يكون مشكلة، وذلك في ظل تقارير عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس السماح لشركة أمريكية لشراء تطبيق