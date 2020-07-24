مؤسسة النفط الليبية: صنع الله ناقش مع وزير الطاقة الإماراتي إقفالات النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مساء الخميس، أن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله ناقش مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إقفالات النفط بليبيا.

وقالت المؤسسة التي يقع مقرها في طرابلس إن صنع الله أكد للوزير الإماراتي ”حياد المؤسسة الوطنية للنفط، والتزامها الثابت بالمصلحة الوطنية، ورغبتها في إنهاء الإقفالات في أقرب فرصة ممكنة، وأملها في تجنب التصعيد العسكري في خليج سرت“.

ويبدو هذا الإعلان من المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعا على ما يبدو عن مزاعم اتهام الإمارات بالوقوف خلف إيقاف إنتاج النفط.

ولم تكشف المؤسسة، كيف تم هذا النقاش، وما إذا كان عبر اتصال هاتفي أو لقاء مباشر فيما لم يصدر على الفور تعليق إماراتي على ما ذكرته المؤسسة.