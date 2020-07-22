"أوريدو الكويت" للاتصالات تخسر 326 ألف دولار في 3 أشهر

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أعلنت "أريدو الكويت" للاتصالات، اليوم الأربعاء، أنها تكبدت خسارة صافية قدرها 100 ألف دينار (326 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل ربح صاف بلغ 8.5 مليون دينار قبل عام. وقالت الشركة في