"أوريدو الكويت" للاتصالات تخسر 326 ألف دولار في 3 أشهر

أعلنت ”أوريدو الكويت“ للاتصالات، اليوم الأربعاء، أنها تكبدت خسارة صافية قدرها 100 ألف دينار (326 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل ربح صافٍ بلغ 8.5 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان: إن ”ربحها الصافي بلغ 1.7 مليون دينار في النصف الأول من 2020، مقارنة مع 17.3 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2019.“
وأفاد البيان، أن قاعدة العملاء الموحدة انخفضت بنسبة 3% إلى 25.9 مليون في نهاية النصف الأول من 2020، مقارنة مع 26.7 مليون لنفس الفترة من 2019.
وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ”تأثرت أعمالنا بجائحة كورونا، نتيجة للقيود على الحركة، وإقفال مؤسسات البيع بالتجزئة، وأدى ذلك لتغيرات في أنماط الاستهلاك لدى العملاء، وتحولت كافة استخدامات الهواتف النقالة ذات التكلفة إلى خدمات الخطوط الثابتة الشاملة“.