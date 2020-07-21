مصادر: "ياس القابضة" تتطلع لشراء جزء من أنشطة توزيع "إن.إم.سي "

قالت ثلاثة مصادر، إن مجموعة الاستثمار ”ياس القابضة“ في أبوظبي، تتطلع إلى شراء حصة من أنشطة التوزيع بشركة إدارة المستشفيات ”إن.إم.سي هيلث“.

وجرى في أبريل/ نيسان، تعيين أوصياء من ”ألفاريز آند مارسال“ للإشراف على ”إن.إم.سي“، بعد شهور من الاضطراب فيما يتعلق بأوضاعها المالية.

وبعد وقت قصير، بدأوا عمليات بيع لأصول ”إن.إم.سي هيلث“، وهو ما يشمل أنشطة الخصوبة للشركة خارج الإمارات، وذلك لجمع أموال وسداد مستحقات دائنين.

وتوزع ”إن.إم.سي“ للتجارة، العديد من المنتجات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية.

وقال أحد المصادر، والذي رفض ذكر اسمه؛ لكون الأمر غير معلن، إن الأوصياء قسموا ”إن.إم.سي“ للتجارة إلى ست وحدات تمثل اثنتان منها 70 % من الأنشطة.

وذكر المصدر، أن ”ياس القابضة“ أبدت نية لشراء واحدة من الاثنتين.

ورفضت ”ألفاريز آند مارسال“ التعقيب، ولم يتسنَ الاتصال بـ ”ياس“ للحصول على تعليق.

و“ياس القابضة“ هي شركة لتطوير الأعمال والاستثمار تنشط في قطاعات، منها التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والطيران، بحسب موقعها الإلكتروني.

وقال مصدر ثانٍ، إن ”ياس“ وقعت اتفاق شراء من أجل الصفقة، وهو ما يستلزم موافقة من الدائنين لإتمامها.

وبدأت متاعب ”إن.إم.سي“ في ديسمبر/ أيلول، بعد أن شككت شركة ”مادي ووترز“ المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

و“إن.إم.سي هيلث“ هي أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات.

ولم تتأثر كياناتها العاملة بتعيين أوصياء في أبريل/ نيسان، واستمرت خدماتها.