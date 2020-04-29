481 مليون يورو خسائر إيرباص بسبب كورونا‎

أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الفصل الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام، مشيرة إلى أنها لاحظت "بسرعة" آثار تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" على حساباتها.

وقالت مجموعة إيرباص إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15,2 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يصل إلى 10,6 مليار يورو "ما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر على سوق الطيران التجاري".

في هذه الفترة، سلّمت المجموعة عددا من الطائرات أقل بأربعين من عدد تلك التي سلّمتها في الفترة نفسها من العام السابق بسبب تفشي الوباء.