تأسيس شركة جديدة لخدمات التعدين‎ في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي من حيث المبدأ، الثلاثاء، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولم يذكر البيان الصادر عن المجلس، تفاصيل عن حجم أو رأسمال أو الإطار الزمني لتأسيس الشركة.

والتعدين عنصر رئيس في خطة المملكة لتنويع اقتصادها، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثال بحلول العام 2030 .

والتعدين العربية السعودية (معادن) هي حاليًا شركة التعدين الوحيدة في البلاد وتنتج الذهب والنحاس، وتوسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمونيوم والفوسفات، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة.