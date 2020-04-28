"كورونا" يكبد "فورد" ملياري دولار خلال 3 أشهر

أعلنت شركة فورد موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، عن خسارة قدرها مليارا دولار في الربع الأول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقالت إنها تتوقع أن تزيد خسائرها إلى أكثر من المثلين في الربع الثاني مع تضررها من إغلاق مصانعها في أمريكا الشمالية.

وتوقف كل إنتاج السيارات تقريبًا في الولايات المتحدة في، مارس/ آذار، وسط نمو سريع لعدد الإصابات بالفيروس، لكن مع حث الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين على العودة إلى العمل، وبدء بضع ولايات أمريكية إعادة فتح اقتصاداتها، فإن التركيز في صناعة السيارات تحول إلى متى يمكن استئناف الإنتاج.

وتهدف فورد، وجنرال موتورز، وفيات كرايسلر، لاستئناف الإنتاج في مايو /أيار.

وقالت "فورد" إنها ستستأنف معظم عملياتها للتصنيع في أوروبا بدءًا من الرابع من مايو/ أيار. واستأنفت الشركة بالفعل عملياتها في الصين، حيث بدأت الجائحة، وهبطت المبيعات 35% في الربع الأول، في حين انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة 12.5%.