"فيسبوك" تشتري 10 % من "جيو بلاتفورمز" في الهند‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، عن استثمار بقيمة 5,7 مليار دولار في منصة "جيو بلاتفورمز"، ما يمنحها السيطرة على 9,99 % من هذه الشركة الرقمية التابعة لمجموعة "ريلاينس إندستريز"، ويسمح لها بدخول سوق التجارة الإلكترونية في الهند.

وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الهند، ما يجعل "فيسبوك" أول مساهم من حملة الأسهم التي لا تشكل أكثرية في "جيو بلاتفورمز"، التي يملكها موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند.

مع 388 مليون عميل لشركة "جيو" الفرعية للاتصالات، وهي أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، تعتزم شركة "ريلاينس إندستريز" هذا العام، إطلاق بوابة مبيعات كبيرة عبر الإنترنت، من خلال فرعها الرقمي.

وسيكون هذا الأمر تهديدًا لأكبر مجموعتين تقودان القطاع في الهند؛ "أمازون" و"فليبكارت".

وأوضحت شركة "فيسبوك" الأربعاء، أن هذا الاستثمار سيسمح لها بربط "قوة تطبيق واتساب" للمراسلة بمنصات "جيو"، بهدف توليد النمو والازدهار. والهند تشكل أكبر سوق لمجموعة "فيسبوك" مع حوالى 400 مليون مستخدم.

وقالت "فيسبوك" في بيان: "تشهد الهند واحدًا من أكثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم، والتي عززت من خلال الاستخدام السريع للتقنيات الرقمية".

وأوضح أمباني في بيان، من خلال مقطع فيديو نشر الأربعاء: "إن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة من (جيو) و(واتساب) ستمكّن ما يقرب من 30 مليون متجر بقالة هندي صغير، من إجراء معاملات رقمية مع كل مستهلك في منطقته".

وقد فقد موكيش أمباني (63 عامًا) لقبه أخيرًا كأغنى رجل في آسيا، بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسهم، بسبب وباء فيروس كورونا، وفق وكالة "بلومبرغ".