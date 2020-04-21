أزمة الخطوط القطرية تتفاقم.. تخفيض رواتب موظفين إلى النصف

قالت الخطوط الجوية القطرية، يوم الثلاثاء، إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل/ نيسان، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

ولم تذكر الخطوط القطرية عدد العاملين الذين سيتأثرون بهذا التأجيل.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، قبل نحو أسبوع، توقيع اتفاق مع بنك "ستاندرد تشارترد" لاقتراض 850 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان، إنها وقعت مع بنك ستاندرد تشارترد اتفاق تمويل بقيمة 850 مليون دولار، لسبع طائرات بوينغ 787-9.

وتعاني الخطوط القطرية من أزمة سيولة، منذ عدة أشهر.

والخطوط القطرية هى إحدى عدد قليل من شركات الطيران ما زالت تشغل رحلات مقررة منتظمة للركاب وسط توقف فعلي للسفر الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.