الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإجلاء مواطنيها من بعض الدول‎

الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإج...

المصدر: رويترز

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الإثنين، إن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

و أضافت "أن الحكومة هي التي ستحدد وستوافق على المشغل الدولي".

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