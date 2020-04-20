الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإجلاء مواطنيها من بعض الدول‎

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قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الإثنين إن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة. و أضافت "أن الحكومة هي التي ستحدد وستوافق على المشغل الدولي".