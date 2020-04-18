اليونان تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا بعد كورونا

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لم تعد الأسوأ في أوروبا بعد أن أظهرت انضباطا ومرونة في إدارتها لوباء فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة نشرت يوم السبت، إنه متأكد من أن تحركه لفرض قيود في وقت مبكر لاحتواء الفيروس كان سليما على الرغم من تأثيره في اقتصاد دولة خرجت من عمليات الإنقاذ المالي الدولية فقط في عام 2018.

وقال ميتسوتاكيس في المقابلة التي نشرتها صحيفة "كاثيميريني" إنه يتوقع تعافي اليونان في عام 2021.

وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة عددا محدودا من حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وحتى الآن أعلنت اليونان عن 2224 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة فيها أواخر شباط فبراير.

لكن القيود التي يلتزم بها السكان على نطاق واسع ستلحق الضرر باقتصادها الهش الذي يمر بمرحلة إعادة بناء بعد أزمة ديون استمرت قرابة عقد وخاضت أثينا خلالها معارك لا تنتهي مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمقرضين الدوليين.