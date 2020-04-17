غولدمان ساكس يتوقع تراجع شحنات آيفون 36% في الربع الحالي

قال غولدمان ساكس، اليوم الجمعة، إنه يتوقع تراجع شحنات هاتف آيفون 36 % في ربع السنة الحالي؛ بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وخفض توصيته لسهم أبل إلى "بيع".

وتراجعت أسهم أبل 1.6 % إلى 282.13 دولار صباح اليوم، رغم ارتفاع المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.5 %.

وخفض محللو غولدمان أيضا سعرهم المستهدف للسهم 7% إلى 233 دولارا، في تقريرهم الذي يتنبأ بتراجع الطلب على آيفون على مدى الربع المنتهي في يونيو /حزيران، وهو الربع الثالث من السنة المالية لشركة أبل.

وأشاروا إلى أن متوسط أسعار بيع الأجهزة الاستهلاكية من المرجح أن يتراجع في خضم ركود اقتصادي، وأن يظل ضعيفا حتى بعد بدء تعافي مبيعات الوحدات.

وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة: "لا نفترض أن هذا التباطؤ سيفرز فقد أبل مستخدمين من قاعدتها. لكننا نفترض ببساطة أن المستخدمين الحاليين سيحتفظون بالأجهزة لفترات أطول، ويعمدون إلى البدائل الأرخص من أبل نفسها عندما يشترون جهازا جديدا."