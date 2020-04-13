استقالة نيرمان شيتي رئيس عمليات وحدة التوزيع في مجموعة إن.إم.سي هيلث‎

قالت "إن.إم.سي" هيلث، اليوم الإثنين، إن "نيرمان شيتي"، رئيس عمليات وحدة التوزيع استقال بعد عشر سنوات قضاها في أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في دولة الإمارات العربية.

تأتي استقالة شيتي من منصب رئيس عمليات إن.إم.سي تريدينج بعد أيام من قرار محكمة لندن العليا وضع إن.إم.سي هيلث قيد الوصاية الإدارية.

وقال مايكل ديفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لإن.إم.سي هيلث، في رسالة إلكترونية داخلية إلى موظفي إن.إم.سي تريدينج، يوم الأحد، إن نائب رئيس العمليات آكيش شاناواس سيتولى الإشراف على الوحدة.

وقال ديفيز: "يدرك فريق إدارة الشركة وأنا أن هذا وقت عصيب جدا علينا جميعا.. هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في إن.إم.سي والكثير من الضبابية في العالم حولنا بسبب تأثير وضع كوفيد-19".

يسود الاضطراب شركة تشغيل المستشفيات منذ شهور على خلفية مسائل، منها حجم حيازات مستثمرين كبار، بمن فيهم المؤسس والرئيس المشارك السابق ب.ر شيتي الذي استقال في فبراير شباط.

وعدلت إن.إم.سي مركز ديونها في أواخر مارس/ آذار إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت خمسة مليارات دولار.

وفي الشهر الماضي، ذكرت بلومبيرغ أن إن.إم.سي كانت تسعى لبيع وحدة التوزيع مقابل نحو 300 مليون دولار.