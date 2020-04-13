"كيا موتورز" تفكر في وقف 3 مصانع بكوريا الجنوبية بسبب كورونا

أبلغت شركة "كيا موتورز" نقابتها العمالية في كوريا الجنوبية بأنها تريد تعليق العمليات في ثلاثة من مصانعها المحلية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب ما نقل مسؤول نقابي، فإن "النقابة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوافق على الخطة التي سيتم بموجبها تعليق العمليات من 23 إلى 29 نيسان/أبريل، لأن المفاوضات بشأن الرواتب جارية".

وقالت الشركة في بيان إن "كيا موتورز تراجع حاليا تعليق بعض مصانعها في كوريا ردا على تراجع الطلب العالمي بسبب كوفيد-19. ولكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الوقت".

وأوقفت "هيونداي موتور" خط إنتاج عرباتها الرياضية من طراز توسان في مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد من 13 إلى 17 نيسان/أبريل.

وعلقت الشركتان العمل في معظم مصانعهما خارج كوريا الجنوبية والصين مع انتشار فيروس كورونا بسرعة خارج آسيا.

وتؤثر القيود الحكومية على التنقل لإبطاء الانتشار على إنفاق المستهلكين في كل أنحاء العالم.

وهبطت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول عشرة أيام من نيسان/أبريل ،18.6% عن نفس الفترة قبل عام وهو ما يقل كثيرا عن القفزة التي بلغت 20.8 % في الفترة من الأول إلى العاشر من نيسان/أبريل.

كما هبطت صادرات السيارات وقطع غيار السيارات خلال تلك الفترة 7.1% و31.8% بالترتيب.