الجزائر تحل مجلس إدارة شركة الإعلانات الحكومية "لاناب"

أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، يوم الأحد حل مجلس إدارة أهم مؤسسة في قطاع الإعلام، وهي شركة الإعلانات الحكومية "لاناب".

وبعد أيام من تعيين الإعلامي، العربي ونوغي، رئيسا ومديرا عاما للوكالة الجزائرية للنشر والإشهار، أقدم وزير الاتصال عمار بلحيمر، على حل مجلس إدارة الهيئة المذكورة.

وتم تعيين 4 أعضاء في مجلس الإدارة الجديد الذي يرأسه، العربي ونوغي، والذي يعتبر الذراع الأيمن لوزير الاتصال الحالي.

والأعضاء هم: البروفيسور أحمد سوامس الخبير في التسيير الصناعي، واليزيد حرشوش الذي عمل في عدة وزارات، وأحمد بن عباس الرئيس والمدير العام لإحدى المجموعات المحلية، وعمار لونيس المدير المركزي في مجموعة "نفطال" للطاقة.

وجاءت هذه الخطوة في مسعى للرئيس عبدالمجيد تبون "لتطهير سوق الإعلانات المحلية، بعدما ظلت الأخيرة مجالا لانحرافات بالجملة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، بحسب مراقبين.