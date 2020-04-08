طرح أول صكوك في سوق المال المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على طرح أول إصدار من الصكوك في سوق المال المحلية بقيمة ملياري جنيه (127.388 مليون دولار).

وقالت الرقابة المالية، في بيان، إن الإصدار طرح لصالح شركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مقيدة ببورصة مصر.

وأشارت إلى أن الإصدار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المعجل وغير قابلة للتحويل لأسهم.

والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما، لكن لا تحتسب عليها فائدة، وتقدم تقريبا القدر ذاته من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد.

وذكر البيان أن الصكوك صادرة عن الشركة مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

وقال إن مدة الصك تبلغ 57 شهرا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل: سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.