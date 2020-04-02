رويترز: ”دانة غاز“ الإماراتية ترجئ البت في بيع أصولها المصرية‎

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما: إن منتج الطاقة الإماراتي ”دانة غاز“، أرجأ البت في بيع أصوله المصرية، بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكانت ”دانة غاز“ قد قالت في فبراير/ شباط، إنها تلقت عروضا من بعض الشركات لأصولها في مصر، وإن قرارا نهائيا سيتخذ بنهاية مارس/ آذار.

وقال أحد المصدرين القريبين من سير المحادثات، مشترطا عدم نشر اسمه: ”لا قرار بعد، أساسا بسبب التأثير العالمي لفيروس كورونا. لكن عملية تقييم (الأصول) تمضي“.

ولم يتحدد موعد للتوصل إلى قرار بشأن البيع المحتمل، لكن مصدرا ثانيا قال إنه ”على المسار“.

وقالت الشركة في فبراير/ شباط، إن الإنتاج من مصر تراجع 4% إلى 33 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2019 من 34 ألفا و500 برميل يوميا في 2018.