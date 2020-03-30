انفراجة.. ”رينو“ تستأنف العمل في الصين وكوريا الجنوبية

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”رينو“ الفرنسية لتصنيع السيارات، الإثنين، انفراجة جديدة في وضع عملها، باستئناف الإنتاج بمصنعين في الصين وكوريا الجنوبية، بعد إغلاقهما في إطار مساعي السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الشركة في بيان: ”جميع مصانع المجموعة مغلقة حاليا باستثناء مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية استأنفا عملياتهما أو يعملان على استئنافها“.

وكانت المجموعة قد أغلقت مصنعها في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، في أواخر كانون الثاني/يناير، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 150 ألف مركبة في العام.

وأوقفت مصنع بوسان في كوريا الجنوبية، الذي ينتج 216 ألف سيارة في السنة، في 7 شباط/فبراير.

وحذرت ”رينو“ من إمكانية إغلاق مصانعها وسط مساعيها للحد من التكاليف، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت خسائر بنحو 141 مليون يورو (156 مليون دولار) في 2019، وهي أول خسائر تسجلها منذ عقد.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 3.4% العام الماضي، لتبلغ 3.75 مليون مركبة.

وذكرت الحكومة الفرنسية التي تملك حصة 15% في الشركة، أنها ستكون متيقظة لإغلاق المصانع أو فقدان الوظائف.