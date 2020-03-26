إيلون ماسك ينقل نشاطه من الفضاء إلى الحرب على كورونا

تتجه شركة ”سبيس إكس“ العاملة في مجال قطاع صناعات الفضاء إلى صناعة مطهرات اليدين وواقيات الوجه، حسب ما كشفته رسالة داخلية من أروقة الشركة، التي يملكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، صاحب شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية.

وأشارت الرسالة التي تداولها موظفون في شركة ”سبيس إكس“ إلى أن الشركة ستتبرع بهذه المنتجات إلى المستشفيات المحلية والشركات الأخرى والأماكن التي تحتاج للمساعدة في حربها على فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع ”techcrunch“ في تقرير، أن إيلون واسك وجه بضرورة تسريع تجهيز مصنع شركة ”تسلا“ في نيويورك من أجل البدء بأسرع ما يمكن في إنتاج أجهزة تهوية تساعد على مكافحة فيروس كورونا.

وقال ماسك إن شركته لديها استعداد لزيادة إنتاج القطعة الحرجة من المعدات الطبية اللازمة للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 .

وقال التقرير، إنه يتم الاعتماد في علاج كورونا حاليًا، في ظل غياب العقارات الفعالة، على أجهزة التنفس الصناعي لمساعدة الأشخاص على التنفس ومحاربة المرض.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن هناك حوالي 160 ألف جهاز تهوية في الولايات المتحدة و 12.700 جهاز آخر في الإمداد الإستراتيجي الوطني.