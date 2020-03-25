فلسطين توقف استيراد منتجات شركة إسرائيلية بعد إصابة أحد عمالها بكورونا

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الأربعاء، التوقف عن استيراد منتجات شركة ”تنوفا“ الإسرائيلية المختصة بإنتاج الألبان؛ بعد إصابة أحد عمالها بـفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، ”نُعلن عن وقف توريد منتجات شركة تنوفا الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا، وإدخال 15 عاملاً آخرين إلى الحجر الصحي“. مشيرة إلى أن طواقمها ”تعمل على سحب منتجات الألبان من السوق الفلسطينية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك“.

وفيما دعت المواطنين إلى الاكتفاء باستهلاك المنتجات الوطنية؛ نبهت إلى أن المورد الفلسطيني لمنتجات شركة الألبان الإسرائيلية، توقف عن توريد كميات جديدة لأيام، تبعًا للتدابير الصحية المعمول بها.

وأمس الثلاثاء، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة أحد موظفي شركة ”ألون هتبور“ التابعة لشركة ”تنوفا“ الإسرائيلية بفيروس كورونا.

في المقابل، نقلت القناة عن الشركة أنها عملت على تعقيم المنطقة التي تفشى فيها الفيروس، بعد التواصل مع وزارة الصحة الإسرائيلية، وأن طواقمها عادت للعمل بشكل طبيعي.

والليلة الماضية، سجلت الصحة الإسرائيلية 3 وفيات، وإصابة 1930 حالة بفيروس كورونا، بينها 34 وصفت بالخطيرة، في إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه إسرائيل لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من الخارج؛ لمواجهة سيناريو تضاعف معدلات الإصابة بالفيروس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.