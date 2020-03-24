تحويل بورصة أبوظبي إلى شركة مساهمة عامة

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قالت حكومة أبوظبي على ”تويتر“ اليوم الثلاثاء، إنه جرى تعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليصبح شركة مساهمة عامة، مملوكة بالكامل للكيان الحكومي ”إيه.دي.كيو“.