 تحويل بورصة أبوظبي إلى شركة مساهمة عامة – إرم نيوز‬‎

تحويل بورصة أبوظبي إلى شركة مساهمة عامة

تحويل بورصة أبوظبي إلى شركة مساهمة عامة

المصدر: رويترز

قالت حكومة أبوظبي على ”تويتر“ اليوم الثلاثاء، إنه جرى تعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليصبح شركة مساهمة عامة، مملوكة بالكامل للكيان الحكومي ”إيه.دي.كيو“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
اقتصاد
الإمارات
بورصة أبوظبي
شركات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث