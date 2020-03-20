كبرى شركات السيارات في بريطانيا تغلق أبوابها بسبب كورونا

طالت آثار تفشي فيروس كورونا، صناعة السيارات البريطانية، بعد أن أُجبر عمال شركتي ”جاكوار -لاند روفر“ و“بنتلي“، على البقاء بمنازلهم حال الإغلاق الذي تعاني منه أنحاء واسعة من بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

قال تقرير صحيفة ”صنداي تايمز“ نقلا عن مسؤولي جاكوار لاند روڤر، إن الشركة التي تملكها مجموعة ”تاتا موتورز“ الهندية ستغلق مرافقها الصناعية الأربعة ببريطانيا لأربعة أسابيع على الأقل، ولن يُعاد فتحها حتى 20 أبريل على أقرب تقدير.

وكانت جاكوار لاند روفر قد تكبدت العام الماضي خسائر وأصيبت بحالة ركود بعد إنتاج 385 ألف سيارة، بانخفاض قياسي عن ذروة الإنتاج الذي بلغ 544 ألف سيارة قبل ثلاث سنوات.

أحد أسباب انخفاض إنتاج الشركة ومبعث قلقها، دخول نشطاء البيئة على الخط، احتجاجًا على تسيير مركبات تعمل بالديزل تنتجها الشركة، إلى جانب تأثيرات فيروس كورونا الواسعة في كل من الصين والدول الأوروبية، مما أثر على المبيعات بنسبة 85%.

وقالت الشركة في بيان: ”في ضوء استمرار تفشي فيروس كورونا، أكدت جاكوار لاند روڤر أنها ستعلق الإنتاج مؤقتًا في مرافق التصنيع التابعة لها بالمملكة المتحدة خلال الأسبوع المقبل، وتعتزم الشركة استئناف العمل في الأسبوع الذي يبدأ من 20 نيسان / أبريل، مع مراعاة ظروف طارئة.

وسيرا على خطى جاكوار لاند روفر، أغلقت أيضًا شركة ”بنتلي“ مقرها الصناعي الذي يضم 4000 عامل في مدينة كرو، لمدة أربعة أسابيع، نزولًا على رغبة الشركة الأم، فولكس واجن، التي أغلقت جميع مصانعها في جميع أنحاء أوروبا.

وقال أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي لـ“بنتلي موتورز“: ”كان هذا قرارًا صعبًا، ولكنه ضروريًا لحماية الموظفين بأفضل الطرق خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. كما أن هذا الأمر سيكون له حتما تأثيره على عمليات التسليم للعملاء ”.