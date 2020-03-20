الاتحاد للطيران الإماراتية: سننجو من أزمة فيروس كورونا

قال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الإماراتية، في فيديو نُشر اليوم الجمعة، إن الشركة العاملة في أبوظبي ستنجو من تفشي فيروس كورونا، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني من أزمة.

وذكرت إياتا أمس الخميس، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، وأن مئات الآلاف من الوظائف في أنحاء المنطقة مهددة وحث على تدخل حكومي.

وفي فيديو منشور على صفحة الشركة على تويتر قال دوغلاس: ”نريد أن نطمئنكم…(أنه) فيما بعد حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل ممكن لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة“.

وألغت الاتحاد عشرات الرحلات الجوية، وطلبت من بعض موظفيها تقديم موعد إجازات مدفوعة في الوقت الذي تعالج فيه الأزمة التي أضرت بالطلب العالمي على السفر.

وقال دوغلاس في الفيديو ”تلك أوقات غير مسبوقة“، بينما وصف أيضا الوضع بأنه صعب.

وأعلنت الناقلة المملوكة للحكومة هذا الشهر تكبد خسارة بقيمة 870 مليون دولار في 2019، مسجلة رابع خسارة سنوية على التوالي.