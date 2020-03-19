بلومبيرغ: العالم سيحتاج 26 تريليون دولار لتحييد نتائج الكورونا

قدّرت مجموعة ”ماجلان للإدارة المالية، حجم الاستجابة التحفيزية الدولية المفترضة لمواجهة وباء فيروس الكورونا المستجد، بمبلغ 26 تريليون دولار يعادل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية: إن هذا التقييم الذي يصدر من أحد أكبر صناديق الاستثمار العالمية يشكل تحديا غير مسبوق قد لا تستطيع النهوض به سوى الاقتصادات الكبيرة الكفؤة.

ونقلت الوكالة عن هاميش دوغلاس رئيس صندوق ماجلان الذي يدير58 بليون دولار، تحرزاته من احتمال أن يؤدي وباء الكورونا إلى شلل في قوة الطلب يفضي إلى حالة انسداد في الاقتصاد العالمي على فترة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، قد تستهلك ما بين 20- 30% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.

وأعرب دوغلاس عن أمله بأن ترتقي ردود فعل البنوك المركزية والقيادات السياسية الدولية، إلى مستوى التحدي الذي وصفه بأنه غير مسبوق.