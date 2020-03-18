الإمارات توقف مؤقتا جميع تصاريح العمل

أعلنت الإمارات يوم الأربعاء مؤقتا إيقاف تصاريح العمل كافة بما في ذلك فئة العمالة المساعدة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفق وزارة الموارد البشرية والتوطين فإن القرار الذي يبدأ غدا الخميس، يستثنى فقط تصاريح الانتقال الداخلي، وتصاريح العمالة الخاصة بأكسبو 2020.

وذكرت الوزارة أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد- 19 ومنع انتشاره.

وفي السياق، قال مصرف الإمارات المركزي في وقت متأخر يوم الأربعاء، إنه يشجع سكان البلاد على استخدام الأنشطة المصرفية عبر الإنترنت لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصرف المركزي في بيان أن العمليات المصرفية مستمرة بشكل عادي في البلاد وأن بعض البنوك تنفذ إجراءات للعمل عن بعد.