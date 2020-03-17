شركات طيران روسية تواجه الإفلاس بسبب ”كورونا“

قال مسؤول روسي، إن شركات جوية في بلاده تواجه خطر الإفلاس، على خلفية إلغاء عدد كبير من الرحلات جراء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مدير وكالة النقل الجوي الفيدرالية ألكسندر نيرادكو، اليوم الثلاثاء، تأكيده في اجتماع تقييمي مع مديري ومسؤولي الوكالة، أن خسائر كبيرة ستتعرض لها شركات الطيران الروسية.

وعزا نيرادكو، ذلك إلى إلغاء كثير من الرحلات الجوية الخارجية، والخسائر في قيمة الروبل، مبينا أن القطاع يتعرض لشبح الإفلاس.

وأوضح أن قطاع الطيران في روسيا قد تصل خسائره 100 مليار روبل (1.35 مليار دولار).

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أنهم يعملون لتقديم مساعدات مالية لشركات الطيران بسبب خسائرها، على خلفية تفشي كورونا.

وحدّت السلطات بشكل كبير من الرحلات الجوية مع الصين وبعض الدول الأوروبية وإيران وأوزباكستان، والعديد من المناطق الأخرى.