فرنسا تُغرم ”آبل“ 1.2 مليار دولار

فرضت هيئة الرقابة على المنافسة في فرنسا غرامة على شركة آبل المنتجة لهواتف آيفون، بقيمة 1.2 مليار دولار، قائلة إنها مذنبة بسلوك مناهض للمنافسة تجاه الموزعين بالسوق الفرنسي بعد عقد من التحقيقات.

وقالت الهيئة بحسب ما نقله موقع ”سي نت“، إنه تم كذلك تغريم اثنين من تجار الجملة لشركة آبل، ”تيك داتا“ و“إنجرام مايكرو“، بمبلغ 76 مليون يورو (85 مليون دولار) و63 مليون يورو (70 مليون دولار) على التوالي، وذلك لاتفاقهما بشكل غير قانوني على تحديد الأسعار.

وقالت رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية إيزابيل دي سيلفا إن ”آبل وتجار الجملة التابعين لها اتفقا على عدم التنافس مع بعضهما البعض ومنع الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض، وبالتالي انعدام المنافسة لمنتجات آبل“.

ولفتت دي سيلفا أن ممارسة تلك العملية الاحتكارية جعل الموزعين المميزين غير قادرين على تقديم عروض ترويجية أو مبيعات دون مخاطر، في ظل ظروف تجارية غير عادلة، مما أدى إلى توحيد أسعار التجزئة بين موزعي آبل.

وفي السياق، وصف متحدث باسم شركة آبل القرار بأنه ”محبط“، خاصة بالنظر إلى تاريخ الشركة الذي دام 40 عامًا في العمل في البلاد والوظائف التي توفرها في فرنسا وعددها 240 ألف وظيفة.

وقال إن القرار الفرنسي يتعلق بممارسات منذ أكثر من 10 سنوات ويتجاهل 30 سنة من السوابق القانونية التي تعتمد عليها جميع الشركات في فرنسا، وهو أمر قد يسبب الفوضى في جميع الصناعات.