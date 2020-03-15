 ”طيران الإمارات“ تنفي شائعات وقف جميع الرحلات بسبب ”كورونا‎“ – إرم نيوز‬‎

”طيران الإمارات“ تنفي شائعات وقف جميع الرحلات بسبب ”كورونا‎“

”طيران الإمارات“ تنفي شائعات وقف جميع الرحلات بسبب ”كورونا‎“

المصدر: فريق التحرير

 

 

 

نفت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، شائعات عن وقف جميع الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا‎.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها على تويتر ”تؤكد طيران الإمارات أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتبارا من الـ17 من مارس (آذار) ما هو إلا  محض إشاعات عارية عن الصحة تماما“.

 

إلى ذلك، نفت مطارات دبي عبر صفحتها على تويتر صحة الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات.

وقالت ”يواصل كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال الترحيب بالمسافرين من عدد من البلدان“.

 

 

كانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أعلنت أمس السبت عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من يوم الـ 17 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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