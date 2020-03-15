”طيران الإمارات“ تنفي شائعات وقف جميع الرحلات بسبب ”كورونا‎“

نفت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، شائعات عن وقف جميع الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا‎.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها على تويتر ”تؤكد طيران الإمارات أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتبارا من الـ17 من مارس (آذار) ما هو إلا محض إشاعات عارية عن الصحة تماما“.

تؤكد طيران الإمارات أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس (آذار) ما هو إلا محض إشاعات عارية عن الصحة تماماً. لأحدث التطورات عن جدول الرحلات يرجى زيارة الموقع الشبكي https://t.co/qZ7DQJJyAp — Emirates Airline (@emirates) March 15, 2020

إلى ذلك، نفت مطارات دبي عبر صفحتها على تويتر صحة الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات.

وقالت ”يواصل كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال الترحيب بالمسافرين من عدد من البلدان“.

تؤكد مطارات دبي أن لا صحة للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات. يواصل كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال الترحيب بالمسافرين من عدد من البلدان. للحصول على أحدث المعلومات حول عمليات المطار، يرجى زيارة https://t.co/NfBA5GPTS6 — Dubai Airports (@DubaiAirports) March 15, 2020

كانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أعلنت أمس السبت عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من يوم الـ 17 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.