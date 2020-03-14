”كي إل إم“ تتجه لإلغاء 2000 وظيفة بسبب ”كورونا“

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم)، أمس الجمعة، أنها تتجه لإلغاء ألفي وظيفة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إجراءات أخرى لخفض التكاليف.

وقال رئيس الشركة التنفيذي، بيتر إلبرز، إن ”كي إل إم“، التي توظف نحو 33 ألف شخص، ستطلب كذلك من موظفيها خفض ساعات عملهم، بينما ستتوقف عن تشغيل ست طائرات ”بوينغ-747“ ضمن أسطولها اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وأضاف إلبرز في تسجيل مصور نشر على موقع الشركة ”سنلغي خلال الأشهر المقبلة ما بين 1500 و2000 وظيفة، ما يعني أنه سيكون لدينا عدد أقل من الزملاء ليس خلال الأسابيع المقبلة فحسب، بل في الأشهر المقبلة“.

وأوضح أن إجراءات إلغاء الوظائف ستشمل بشكل أساسي الموظفين بدوام جزئي وأولئك الذين اقتربوا من التقاعد.

وقال ”نعتقد أن ذلك مناسب لضمان عدم حدوث ضغط نفقات إجباري“.

وتوقعت شركة الطيران الهولندية التي اندمجت مع ”إير فرانس“ عام 2004 أن يتراجع عدد الرحلات بنسبة 20 % في آذار/مارس الجاري و30% في نيسان/أبريل المقبل، في وقت علقت فيه رحلاتها إلى الصين وإيطاليا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذرت ”إير فرانس- كي إل إم“، الثلاثاء الماضي، من أن انتشار الفيروس سيؤثر سلبا بشكل إضافي على عملياتها التجارية في الأشهر المقبلة بعدما تراجع عدد الركاب في شباط/فبراير الماضي بنحو 0,5 %.

والشهر الماضي، قدرت ”إير فرانس- كي إل إم“ أن الفيروس سيكلف الشركة ما بين 150 و200 مليون يورو حتى نيسان/أبريل المقبل.

وقال إلبرز ”حصلت أمور كثيرة في الأيام الخمسة الأخيرة“، بينما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 140 ألفا مع أكثر من 5300 وفاة في 124 بلدا ومنطقة.