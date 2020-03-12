”كورونا“ يعطل أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران

أعلنت مجموعة إيران خودرو لتصنيع السيارات، أمس الأربعاء، توقف جميع أنشطتها في مجال الصناعة والصيانة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الشركة في بيان: ”اعتبارا من اليوم (الخميس)، سيكون لخطوط الإنتاج خطة تخفيض لإكمال الإنتاج وإخلاء القاعات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران“.

وأضافت أنه ”بناء على ذلك (الحد من تفشي فيروس كورونا)، سيتوقف إنتاج السيارات في شركة (إيران خودرو) اعتبارا من الخميس، مع استمرار عمل القطاعات المالية للشركة“.

وأفادت تقارير صحفية إيرانية خلال الأيام الماضية، بإصابة بعض عمال شركة إيران خودرو، بفيروس كورونا، دون الكشف عن الأرقام الدقيقة.

وأشار بيان الشركة إلى ”نهاية إنتاج العام الإيراني“، الذي يحل في الـ20 من آذار/مارس الجاري.

وفي كل عام تقوم الشركة بمضاعفة إنتاجها مع قرب حلول عيد النيروز من أجل بيع الآلاف من السيارات للأشخاص المتقدمين بطلبات شراء بأقساط مريحة.