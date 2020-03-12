أكبر تراجع شهري لمبيعات السيارات في الصين بسبب ”كورونا“

تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 79.1% في شباط/فبراير الماضي، في أكبر تراجع شهري على الإطلاق، مع تأثر الطلب بتفشي فيروس كورونا، وفق بيانات لأكبر اتحاد لصناعة السيارات في البلاد، اليوم الخميس.

وقال الاتحاد إن إجمالي مبيعات السيارات في الصين – وهي أكبر سوق للسيارات في العالم – تراجع إلى 310 آلاف وحدة، في تراجع للشهر العشرين على التوالي.

كما انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة للشهر الثامن على التوالي.

وتضررت سوق السيارات في الصين بشدة من التفشي الذي أودى بحياة أكثر من 3100 شخص في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتقدم بعض المدن الصينية محفزات لإنعاش مبيعات السيارات، لكن لا يزال الإنتاج محدودا، إذ أعلن مصنعو سيارات من تويوتا موتور إلى جريت وول، عن تراجع كبير في المبيعات الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير في اتحاد مصنعي السيارات بالصين الشهر الماضي إن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن مبيعات السيارات ستنخفض بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الجاري وحوالي 5% في العام بأكمله إذا تم احتواء تفشي الفيروس بشكل فعال قبل نيسان/أبريل.

وتراجعت مبيعات القطاع 8.2% العام الماضي بسبب ضغوط من المعايير الجديدة للانبعاثات في اقتصاد يشهد انكماشا وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.