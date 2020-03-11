موانئ دبي العالمية تعلن نمو أرباحها 17.7% في 2019

قالت موانئ دبي العالمية اليوم الأربعاء، إن أرباحها غير الصافية ارتفعت خلال عام 2019 بنسبة 17.7%، نتيجة ارتفاع الإيرادات 36.1%.

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ”ارتفعت بنسبة 17.7%، وحققت هامشا للعام بأكمله بنسبة 43.0% وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 49%“.

وبينت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، أن ”عائداتها حققت نموا بنسبة 36.1% بدعم من عمليات الاستحواذ، ومن ضمنها ”بي آند أو فيريز“ المملكة المتحدة، و“توباز للطاقة والملاحة“ الإمارات العربية المتحدة، ومحطتا ”بويرتو سنترال“ و“بويرتو ليركين“ في تشيلي، إضافة إلى تأثير شركة ”كونتينانتال ويرهاوسينغ كوربوريشن“ الهند، للعام بأكمله و“كوسموس أجنسيا ماريتيما“ بيرو، و“يونيفيدر“ الدنمارك وادماج أستراليا“.

وأوضح بيان موانئ دبي ”ارتفاع العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 2.3% مدفوعة بنمو نسبته 16.0% في العائدات من البضائع غير المعبأة في الحاويات“.

وأوصى مجلس الإدارة ”بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار دولار بواقع 40 سنتا أمريكيا للسهم الواحد، ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20%“.

وقالت الشركة إنها ”جمعت 2.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية لإزالة مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشركة الميزانية العمومية وقامت بتوفير المرونة المالية“.

وتشمل استثمارات الشركة في قطاع الموانئ والمحطات محطتين جديدتين في تشيلي /بويرتو سنترال وبويرتو ليركين/ ودمج المحطات في أستراليا.

أما في قطاع الخدمات اللوجستية؛ الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجستية الأوروبية الشاملة التابعة لشركة ”بي آند أو فيريز“ والشركة المشغلة للخدمات اللوجستية البحرية ”توباز للطاقة والملاحة“، وفق المصدر ذاته.