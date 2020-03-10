”إن.إم.سي.هيلث“ ترصد ديونًا غير معلنة بقيمة 2.7 مليار دولار

قالت ”إن.إم.سي.هيلث“ لتشغيل المستشفيات، ومقرها الإمارات، اليوم الثلاثاء؛ إنها رصدت ديونًا بأكثر من 2.7 مليار دولار لم يتم الكشف عنها لمجلس الإدارة في وقت سابق، وهو ما يرفع إجمالي ديونها إلى حوالي 5 مليارات دولار.

وقالت الشركة المثقلة بالمشاكل والتي عينت مويليس وبرايس، ووترهاوس كوبرز، للمساعدة بمحادثات مع مقرضين:“يعتقد مجلس الإدارة أنه ربما جرى استخدام بعض المبالغ في أغراض ليست للمجموعة“.

وتأتي الأنباء بشأن الديون غير المعلنة بعد يوم من تراجع ”جي.كيه.اس.دي إنفستمنت هولدنغ“ عن تقديم عرض لشراء ”إن.إم.سي“ في أحدث إشارة إلى عزوف المشترين المحتملين عن الصفقة.

وتعاني“إن.إم.سي“ من سلسلة من الانتكاسات منذ ديسمبر/ كانون الأول، عندما شككت شركة ”مادي ووترز“ الأمريكية في أوضاعها المالية. ومنذ ذلك الحين، نزلت أسهمها بشكل حادٍ لتفقد حوالي ثلثي قيمتها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت ”إن.إم.سي“، إنها ستطلب تأجيلًا غير رسمي لسداد الديون من أجل ضبط ماليتها، وكانت قد أعلنت عن ديون بقيمة 2.1 مليار دولار في يونيو/ حزيران.

وقالت ”إن.إم.سي“ المدرجة في بورصة لندن، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل مع مستشاريها لتفهم طبيعة الديون غير المعلنة على وجه التحديد وحجمها.