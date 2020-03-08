محافظ مركز دبي المالي العالمي: هناك خطط للسماح للموظفين بالعمل من المنزل بسبب كورونا

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أعلن محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن هناك خططا للسماح للموظفين بالعمل من المنزل بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه سيجري تفعيلها عند الضرورة‎. وأضاف أنه يحق للشركات السماح للموظفين بالعمل من المنزل، لكن لا توجيهات من سلطة المركز حتى الآن.