 محافظ مركز دبي المالي العالمي: هناك خطط للسماح للموظفين بالعمل من المنزل بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

محافظ مركز دبي المالي العالمي: هناك خطط للسماح للموظفين بالعمل من المنزل بسبب كورونا

محافظ مركز دبي المالي العالمي: هناك خطط للسماح للموظفين بالعمل من المنزل بسبب كورونا

المصدر: رويترز

أعلن محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن هناك خططا للسماح للموظفين بالعمل من المنزل بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه سيجري تفعيلها عند الضرورة‎.

وأضاف أنه يحق للشركات السماح للموظفين بالعمل من المنزل، لكن لا توجيهات من سلطة المركز حتى الآن.

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