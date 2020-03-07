هيونداي تكشف النقاب عن سيارة جديدة بذراع تحكم بدل المقود (صور وفيديو)

كشفت شركة هيونداي النقاب عن أول سيارة تعمل بذراع التحكم مثل ألعاب الفيديو بدلًا من المقود التقليدي.

وتدعى السيارة ”بروفيسي“ (النبوءة)، وتقول هيونداي إنها مستوحاة من جمال الأحجار المصقولة طبيعيًا، والتي يصعب تمييز الزجاج عن المعدن بسبب انسيابيتها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت شركة صناعة السيارات الكورية عن سيارتها الفخمة التي تعمل بالكهرباء بالكامل بعد إلغاء كشفها الأولي في ”معرض جنيف“ للسيارات بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ويعتمد ديكور السيارة الداخلي على ألوان مستوحاة من الطبيعة، كما تتميز السيارة بذراع تحكم بدلاً من المقود، لتوفر للسائق ”مزيدًا من الحرية البصرية“.

وأكدت هيونداي أن السيارة التي كشف عنها هي نموذج أولي، وعلى الرغم من أنها لم تؤكد سعرها أو تاريخ إصدارها في الأسواق، إلا أنها رجحت أن يتم إصدراها خلال العامين المقبلين.

وتتميز ”بروفيسي“ أيضًا بشفرات مروحة على العجلات تسحب الهواء وتجبره على الانزلاق على جانب السيارة، كما تنساب المياه حول الأحجار المصقولة.

وأسفل سبويلر السيارة، يوجد نظام سحب هواء واسع، يشفط الهواء النقي لتبريد بطاريات السيارة، ما يساعد على كفاءة السيارة دون تلويث البيئة.

وقال رئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم، سانج يوب لي، إن ”تصميم السيارة يجسد رؤيتنا للمستقبل، كما يقلل من مقاومة الهواء“.