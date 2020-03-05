”فيسبوك“ تغلق مكتبا في واشنطن إثر إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

أعلنت شركة ”فيسبوك”، اليوم الخميس، إغلاق أحد مكاتبها في الولايات المتحدة ”مؤقتا“، إثر تشخيص إصابة أحد العاملين فيه بفيروس ”كورونا“ المستجد.

ونقلت ”أسوشيتدبرس“ عن بيان للشركة قولها إن أحد متعاقديها العاملين في مكتب ”ستاديوم إيست“ تم تشخيص إصابته بـ“كورونا“.

وأضاف البيان: ”أخطرنا موظفينا بالأمر وسنتبع نصيحة مسؤولي الصحة العامة بإعطاء أولوية لصحة الجميع وسلامتهم“.

ووفق البيان، فإن آخر مرة قدم فيها الموظف إلى المكتب الواقع بواشنطن كانت بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي؛ لذا ستقوم ”فيسبوك“ بإغلاق هذا المكتب حتى 9 مارس/آذار الجاري، لحين مرور فترة حضانة الفيروس.

وأوصت الشركة موظفيها العاملين في المكتب بمزاولة عملهم من المنزل لغاية 31 من شهر مارس/آذار الجاري.