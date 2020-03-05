”آبل“ تستنفر لحماية متاجرها الأمريكية من خطر ”كورونا“

تكثف شركة آبل عمليات التنظيف في متاجرها بالولايات المتحدة الأمريكية مع انتشار فيروس كورونا، من خلال إجراءات حمائية مشددة، بالإضافة إلى بقاء الموظفين في منازلهم في حال ظهور أي أعراض.

وأخبر العديد من موظفي شركة آبل صحيفة ”بيزنس إنسايدر“ أن المتاجر تعمل على تعزيز موظفي التنظيف، وتثبيت محطات التعقيم اليدوية، وتشجيع الموظفين على مسح المنتجات.

كما تشجع الشركة الموظفين على البقاء في منازلهم إذا شعروا بالمرض وتجنب السفر إن أمكن.

وتأتي هذه التدابير في الوقت الذي يستمر فيه فيروس كورونا في الانتشار على المستوى الدولي وداخل الولايات المتحدة.

وتم تأكيد أكثر من 100 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في 19 ولاية بالولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن تسع وفيات في واشنطن.

وعززت شركة آبل جهود التنظيف في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة في محاولة لحماية الموظفين والعملاء مع انتشار الفيروس، كما تحث الموظفين على استبدال السفر باجتماعات افتراضية عندما يكون ذلك ممكنا، وأكدت من جديد أنه يجب على العمال البقاء في منازلهم إذا كانوا يعانون المرض أو أي أعراض.

وخلال الشهر الماضي، اتخذت شركة آبل ثلاثة تدابير رئيسة للحفاظ على نظافة المتاجر هي: زيادة وجود موظفي التنظيف، وتثبيت محطات التعقيم اليدوية في المتاجر، ومطالبة الموظفين بمسح الأجهزة التجريبية والسطوح بشكل متكرر أكثر، وفقا لثلاثة موظفين حاليين يعملون في المتاجر بثلاث ولايات مختلفة.

وقال أحد الموظفين إن موظفي التنظيف موجودون خلال معظم ساعات المتجر المفتوحة، بينما قال موظف آخر إن عمال النظافة يأتون بضع مرات في اليوم، مشيرا إلى أنه بينما اعتاد موظفو التنظيف التركيز بشكل أساس على مناطق مثل الأرضيات والحمامات، فإنهم يتوسعون الآن لتنظيف مناطق مثل الأبواب وخزائن الموظفين أيضا.

ويطلب من موظفي آبل -أيضا- تطهير الأجهزة في جميع أنحاء المتجر بضع مرات يوميا.