”أياتا“: ”كورونا“ تكبد شركات طيران الشرق الأوسط 100 مليون دولار

قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم الاثنين، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا وإن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه ”الفترة الصعبة“.
وأبلغ محمد علي البكري نائب رئيس إياتا لإفريقيا والشرق الأوسط الصحفيين أن من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.
وقال إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.