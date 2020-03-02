”أياتا“: ”كورونا“ تكبد شركات طيران الشرق الأوسط 100 مليون دولار

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم الاثنين، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا وإن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه ”الفترة الصعبة“. وأبلغ محمد علي البكري نائب رئيس إياتا لإفريقيا والشرق الأوسط الصحفيين أن من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر…