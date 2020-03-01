استحواذ ”أرامكو السعودية“ على ”سابك“ بموافقة المفوضية الأوروبية‎

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية 70% في شركة سابك السعودية، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة المحلية، إنه وبموافقة المفوضية الأوروبية، تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية، التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.

وتحتاج مثل هذه الصفقات الضخمة وبحصص استحواذ كبيرة، لموافقة المفوضية الأوروبية، لمنع حدوث احتكار في أي من الدول نتيجة لانتشار أعمال شركة أرامكو في العديد من الدول الأوروبية والعالمية.

وأضافت الشركة التي تعتبر الأكبر عالميا في صناعة النفط، أنه يبقى إغلاق الصفقة المقترحة، الخاضع لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

وفي آذار/ مارس 2019، وقعت ”أرامكو“ صفقة استحواذ على 70% من ”سابك“ السعودية، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة 69.1 مليار دولار.

و“سابك“ هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا.