بلومبرغ: مؤسس ”إن.إم.سي“ يعين هوليهان لوكي لإعادة هيكلة ديون‎

ذكرت بلومبرغ، اليوم الخميس، أن ”ب.ر شيتي“ مؤسس ”إن.إم.سي هيلث“ عين شركة الاستثمار هوليهان لوكي لإعادة هيكلة دين شركته القابضة.

وستعمل ”بي.آر.إس فينتشرز انفستمنت“، وهي الشركة القابضة لنحو 30 شركة، من بينها شركتا المدفوعات فينابلر وترافيكيس، مع شركة الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها.

واستقال شيتي من منصبه كرئيس مجلس إدارة مشارك في ”إن.إم.سي“، يوم الإثنين، مما يسبب المزيد من الضبابية بشأن شركة الرعاية الصحية الإماراتية، التي انهارت أسهمها في الأسابيع القليلة الفائتة بفعل شكوك بشأن مساهمات مستثمرين كبار.