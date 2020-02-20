بعد توقفها بسبب كورونا.. ”مصر للطيران“ تحدد موعد عودة رحلاتها إلى الصين

أعلنت شركة مصر للطيران عن عودة رحلاتها إلي المدن الصينية نهاية فبراير الجاري، وذلك بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ الذي ظهر بالصين وأصاب حوالي 68500 شخص حتى الآن.

وقالت وزارة الطيران في بيان: ”تقرر عودة الطيران المصري، بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير ”القاهرة – بكين – جوانزو“، والعودة ”جوانزو- بكين – القاهرة“ اعتبارا من يوم 27 فبراير المقبل نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف البيان، أنه سوف تتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقا للطلب.

يذكر أن شركة ”مصر للطيران“، سبق وعلقت رحلاتها المتجهة من وإلى مدينة هانزو الصينية اعتبارا من أول فبراير/ شباط، وبعدها بكين وجوانزو، اعتبارا من 4 فبراير/ شباط.

وكانت وزارة السياحة المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات المصرية؛ كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس ”كورونا“ إلى البلاد، كما تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، إلى أجل غير مسمى.