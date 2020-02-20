”آبل“ تسعى إلى وقف نشر كتاب لأحد مدرائها السابقين خوفا من ”فضح أسرارها“

تعتزم شركة آبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظف سابق لديها يدعى توم سادوفسكي، زاعمة أنه يشارك معلومات سرية للشركة عبر تأليف كتاب جديد، وفقًا لتقرير صادر عن المجلة الألمانية ”فوكاس“.

وكان سادوفسكي الألماني الجنسية يعمل مديرا سابقا لمتجر تطبيقات آبل لمنتجاتها في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا وهو ما مكنه من الإلمام بـ“أسرار العمل“ التي يحظر عليه الكشف عنها، كما تشعر ”آبل“ بالقلق من أن تكون التسريبات عبارة عن ”أسرار تجارية“ ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لها.

وفقًا لموقع ”آبل إنسادير“ المتخصص في أخبار الشركة الأمريكية، يغطي الكتاب الفترة التي عمل فيها سادوسكي في شركة آبل، بما في ذلك اجتماعاته مع الرئيس التنفيذي تيم كوك.

كما أرسلت ”آبل“ رسالة إلى سادوسكي والناشر مورمان فيرلاغ، تطلب منهما التوقف عن توزيع الكتاب على المتاجر، وإعادة جميع النسخ المتداول، وتدمير مخطوطات الكتاب، حسب فوكاس.

ولا يزال الكتاب معروضا للبيع على ”أمازون“.

ويشير بيان آبل إلى أن سادوسكي جرى طرده لأنه كان ينوي نشر الكتاب ضد رغبات الشركة التي كان يعمل بها، أو ربما لأنه فعل ذلك دون المرور عبر القنوات الرسمية بالشركة.

وقال سادوسكي في مقابلة مع مجلة ”دير شبيغل“، إنه أطلع آبل على مخطوطة كتابه قبل نشره، وأشار إلى أن كتابه سيكون في صالح الشركة أكثر مما سيضر بها.